Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Началась подготовка повестки следующей трехсторонней встречи по Украине, которая может пройти в ближайшем будущем. Об этом написал спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в соцсети Х.

По его словам, вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом они пообщались с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, обсудив достигнутый ранее прогресс в области украинского урегулирования.

Кушнер отметил, что, несмотря на разногласия сторон, в последнее время в ходе обсуждений все чаще появляются позитивные и конструктивные идеи. При этом окончательное соглашение должно быть согласовано как Москвой, так и Киевом.

До этого Ушаков сообщал, что Москва и Вашингтон договорились продолжить трехсторонние переговоры после раунда в Абу-Даби. Встречи в ОАЭ состоялись 10 и 11 ноября. Американская сторона изложила свое видение состоявшихся обсуждений.

