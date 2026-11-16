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Россия располагает возможностями для более жестких действий на Украине, однако пока не использует их в полной мере. С такой оценкой президента США Дональда Трампа согласился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жестче", – заявил представитель Кремля.

На вопрос о том, какие именно действия могла бы предпринять Москва, Песков ответил: "Это у военных спрашивайте".

Ранее Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, тогда как Москва, по его оценке, пока не задействовала весь имеющийся потенциал. Американский президент также выразил мнение, что Владимир Путин мог бы действовать жестче и усилить давление на Киев.

В свою очередь, Путин отмечал, что хотел бы добиться установления на Украине вечного мира. Российский лидер также подчеркивал, что Москва всегда выступала против размещения иностранных войск на украинской территории. По его словам, в случае их появления такие подразделения станут законной целью для Вооруженных сил России.