Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Росавиация в МАХ.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский также временно не принимают и и не отправляют самолеты.

Ограничения ввели на фоне продолжающейся атаки беспилотников на столицу. Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже 136 направлявшихся к Москве БПЛА.

