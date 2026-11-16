16 ноября, 23:36Транспорт
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Росавиация в МАХ.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский также временно не принимают и и не отправляют самолеты.
Ограничения ввели на фоне продолжающейся атаки беспилотников на столицу. Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже 136 направлявшихся к Москве БПЛА.