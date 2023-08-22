НАТО не рассматривает возможность отправки своих пилотов F-16 на Украину – СМИ

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Страны НАТО не ставят перед собой вопрос об отправке западных пилотов истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной сфере США.

"Я не считаю это чем-то очень реалистичным, учитывая требования по подготовке и квалификации для должного управления F-16", – заявил он.

При этом на Украине подобную помощь от союзников все же ожидают, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он заявил, что украинское законодательство не создаст проблем для работы пилотов на территории страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды поставят стране истребители F-16. Поставки военной техники Украине также согласились обеспечить Дания, США и другие ее партнеры при соблюдении ряда условий.

В Минобороны Дании позже заявили, что Киев сможет использовать F-16 только на своей территории. Там пояснили, что подобный принцип действует для всех видов вооружений и техники стран НАТО.

