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Украина должна соответствовать ряду критериев для того, чтобы США дали свое согласие на трансфер истребителей F-16. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, например, логистика на земле", – приводит ее слова ТАСС.

Сингх подчеркнула, что США будут в состоянии одобрить трансфер только после выполнения всех критериев. Она также подтвердила, что Вашингтон готов участвовать в обучении пилотов из Украины, в случае, если союзники в Европе не смогут натренировать необходимое Киеву количество пилотов.

Представитель оборонного ведомства США добавила, что Украина все еще не определилась с количеством пилотов, которые пройдут обучение и отметила, что им также будет необходимо значительное изучение английского языка, прежде чем они смогут пилотировать F-16.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на представителей киевского режима сообщил, что власти Украины расстроились из-за отложенных поставок истребителей F-16. Согласно данным телеканала, украинские эскадрильи будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал европейцам "не заиграться в самолетики", комментируя заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о решении Берлина поставлять Украине самолеты F-16.

Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ