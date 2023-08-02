Запад не будет торопиться с поставками F-16 Украине

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Запад не будет торопиться с поставками самолетов F-16 Украине, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева.

Он не исключил, что поставки истребителей могут вообще не начаться. Также он предположил, что самолеты будут поставлять дозировано – по эскадрильям.

"Те же самые танки Abrams пока будут очень дозировано поступать. С F-16, думаю, будет, скорее всего, такая же ситуация. Их начнут подавать по небольшим количествам и смотреть, как ВСУ их используют", – подчеркнул эксперт.

Накануне сообщалось, что страны Запада поставят Украине истребители F-16 только после того, как военнослужащие ВСУ будут обучены их применению. Тем не менее передача самолетов может состояться уже в ближайшие несколько месяцев. Сейчас этот вопрос обсуждается с Данией и Нидерландами, которые согласились выступить координаторами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет расценивать появление у Киева F-16 как угрозу своей ядерной безопасности, поскольку эти самолеты способны нести соответствующее оружие. Он подчеркнул, что ВС РФ не станут разбираться, какие из истребителей оборудованы под доставку ядерного оружия, а какие – нет.



Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ