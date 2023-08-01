В США пообещали поставить Украине F-16, когда ВСУ будут готовы к их применению

Фото: ТАСС/William R. Lewis

Страны Запада поставят Украине истребители F-16 только после того, как военнослужащие ВСУ будут обучены их применению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу главы Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мару Карлин.

"Речь идет о достаточно сложной платформе. И мы хотим гарантировать, что они получили всю нужную подготовку, чтобы эффективно применять их (истребители. – Прим. ред.) на поле боя", – сказала Карлин.

Тем не менее передача самолетов, по ее словам, может состояться уже в ближайшие несколько месяцев. Сейчас этот вопрос обсуждается с Данией и Нидерландами, которые согласились выступить координаторами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет расценивать появление у Киева F-16 как угрозу своей ядерной безопасности, поскольку эти самолеты способны нести соответствующее оружие. Он подчеркнул, что ВС РФ не станут разбираться, какие из истребителей оборудованы под доставку ядерного оружия, а какие нет.



Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ