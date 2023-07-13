РФ расценивает передачу истребителей F-16 Украине как ядерную угрозу – Лавров

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Сам факт появления на Украине американских истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие, будет рассматриваться РФ как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию "Лента.ру".

Министр добавил, что в ходе боевых действий российские военнослужащие не станут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель под доставку ядерных вооружений или нет.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления. По его словам, обучение украинских пилотов и обеспечение логистической организации для самолетов представляется невозможным до конца контрнаступления.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторые страны затягивают процесс подготовки пилотов ВСУ на американских истребителях F-16.

Американские истребители F-16 уязвимы для новейших российских ракет – СМИ