Американский генерал заявил, что истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины

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Американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Киева и окажутся дороже снарядов и наземной техники. Об этом сообщает Politico со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников США Марка Милли.

"У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения, если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений", – подчеркнул он.

По словам генерала, трата средств на противовоздушную оборону будет более целесообразной, чем на истребители.

До этого в американских СМИ сообщили о планах США и их союзников предоставить Украине истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет прорабатываться, какие страны поставят самолеты Киеву.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне подобных заявлений отказался их комментировать. Он заявил, что единственной заботой организации является завершение конфликта на Украине.