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19 мая, 20:01

Политика

США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 – СМИ

Фото: AP Photo/David Zalubowski

Власти США и союзники планируют предоставить Киеву истребители F-16, при этом их могут направить не напрямую от Вашингтона. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.

Источник отметил, что в ближайшие месяцы Вашингтон и союзники придут к решению относительно поставок, количества и того, кто именно предоставит истребители Украине.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не позволяет украинским пилотам проходить подготовку на F-16, так как они не планировали поставлять истребители Украине.

При этом некоторые страны Евросоюза готовы передать F-16 Киеву, однако, чтобы это сделать, им необходимо получить одобрение от производителей самолетов, которыми являются США.

До этого премьер-министр Бельгии Александр Де Кро во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлял, что бельгийская сторона не может передать Киеву F-16, поскольку у нее их мало.

Эксперт рассказал, как передача Украине самолетов F-16 может повлиять на СВО

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