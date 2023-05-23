Медведев пригрозил ядерным апокалипсисом странам, передающим оружие Украине

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Чем более смертоносное оружие западные страны поставляют украинской стороне, тем более вероятно, что в мире произойдет ядерный апокалипсис. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Все действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима в конечном счете ведут только к одному – к увеличению количества жертв и к затягиванию военного конфликта", – цитирует политика РИА Новости.

Так он прокомментировал западные поставки истребителей F-16 Киеву.

Ранее в американской прессе сообщалось о том, что Вашингтон и его союзники хотят передать украинской стороне истребители F-16. Позже в Белом доме подтвердили, что в скором времени пройдут переговоры, какие именно страны поставят боевые самолеты. При этом в США добавили, что после передачи истребители будут базироваться на территории Украины.

В свою очередь, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз одобряет решение Группы семи (G7) передать Киеву истребители. Он заявил, что подготовка пилотов уже началась.

Ситуацию прокомментировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставка Украине новых боевых самолетов не изменит ход спецоперации.