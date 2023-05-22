Министр ВВС США заявил, что F-16 будут базироваться на Украине

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Истребители F-16 будут располагаться на Украине после их передачи Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на министра ВВС США Фрэнка Кендалла.

"Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. <...> Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине", – ответил на соответствующий вопрос Кендалл.

Ранее в американских СМИ появилась информация о планах Вашингтона и его союзников передать Киеву истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет обсуждаться, какие государства поставят боевые самолеты Украине.

При этом в США уточнили, что отслеживают реакцию Кремля при поставках вооружений Киеву. Американские власти подчеркивали, что хотят не допустить эскалации вокруг Украины до третьей мировой войны.

Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз одобряет решение "Группы семи" (G7) передать Киеву истребители. По его словам, подготовка пилотов уже стартовала.