Киев не получит современные модификации истребителей F-16 – эксперт

Евросоюз скоро сможет передать Украине истребители F-16, заявил 22 мая глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Ряд западных стран уже анонсировали подготовку пилотов к управлению американскими боевыми самолетами. Как Россия будет бороться с F-16 и повлияют ли их поставки на ход СВО – в материале Москвы 24.

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Передача Украине американских истребителей F-16 – "очень хорошая идея", заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он надеется, что поставки боевых самолетов ВСУ начнутся уже очень скоро.





Жозеп Боррель глава внешнеполитической службы ЕС Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия.

Вашингтон в скором времени обсудит с союзниками, какие страны передадут Украине боевые самолеты, рассказал ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Параллельно с этим Запад будет тренировать летчиков ВСУ к управлению F-16, чтобы те могли применить их в конфликте, подчеркнул он.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, подготовка украинских пилотов будет посланием России о долгосрочной поддержке Киева со стороны Запада. Однако даже Штаты пока не знают, каким будет результат в конце обучения, добавил Шольц. Сама Германия не будет участвовать в поставках F-16, так как у них нет таких самолетов.

При этом Владимир Зеленский заверил, что американские истребители не будут бить по российской территории. Также ВСУ якобы не собираются применять F-16 в планируемом контранступлении. Однако в будущем истребители могут задействовать для ударов по штабам российских вооруженных сил, отметил президент США Джо Байден.

Российский МИД уже отреагировал на эти планы. По словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, Запад пока идет по пути эскалации конфликта.





Александр Грушко замглавы МИД РФ Мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей.

Ранее украинские власти на протяжении многих месяцев неоднократно просили о предоставлении ВСУ боевых самолетов. Однако до последнего времени многие западные союзники уклонялись от такого решения. В то же время ряд стран передавали Украине истребители МиГ-29.

Переиграть и уничтожить

Киев, скорее всего, не получит современные модификации самолетов F-16, отметил в беседе с Москвой 24 военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Также, по его словам, США категорически против передачи истребителей из собственных ресурсов Пентагона, так как эти машины – секретные.

"Украине будут поставлены старые, не самые совершенные модификации. Изначально Киев просил 200 самолетов, сейчас остановились на 40–50 машинах, причем разнотипных", – сказал он.

Борьба с F-16 будет вестись так же, как и с ранее поставленными Киеву МиГ-29, так как они близки по своим характеристикам. Кнутов напомнил, что в ходе СВО российские дальнобойные комплексы сбивали украинскую авиацию на расстоянии более 300 километров. На сегодняшний день это мировой рекорд, подчеркнул специалист.





Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО Полагаю, наши зенитно-ракетные комплексы справятся с задачей сбивать F-16. Также у нас есть самолеты Су-30, Су-35, МиГ-35, их характеристики позволяют уничтожать эти истребители на большой дальности. За счет этого будем решать задачи поражения этих летательных аппаратов еще до того момента, когда они смогут обнаружить наши самолеты.

В то же время Кнутов подчеркнул, что, несмотря на поставки Киеву западного оружия, российская армия продолжает продвижение вперед.

Скепсис в отношении передачи боевых самолетов Украине есть и на Западе. Ранее ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл заявил, что эти истребители не смогут преодолеть российские комплексы ПВО. По словам военного, он не хотел бы оказаться за штурвалом своего самолета, так как у подобных вылетов "нет шансов на успех".

Кроме того, американское издание Military Watch Magazin предупредило, что использование F-16 на Украине может ударить по имиджу этих истребителей. Это связано с тем, что Россия будет уничтожать их как в небе, так и на земле, подчеркнули авторы публикации.

