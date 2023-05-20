Американские эксперты заявили, что Россия будет массово сбивать F-16 в зоне СВО

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Репутация истребителей F-16 может пострадать в случае передачи Украине, поскольку Россия будет уничтожать их как в небе, так и на земле. Об этом сообщается в материале американского издания Military Watch Magazine.

"Существует риск получения технологий F-16 россиянами. Есть также большая вероятность, что авиационный парк может понести значительные потери как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях. Это нанесет серьезный удар по престижу машины", – говорится в публикации.

Как отмечают эксперты, высока вероятность, что его эффективность в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности. По их мнению, уничтожить F-16 способны самолеты Су-35, МиГ-31 и Су-57.

Подобное развитие событий повысит престиж российских ВВС и военно-промышленного комплекса, особенно после выведения из строя лучшего американского ЗРК Patriot, отметили в издании.

Самолет F-16 – однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах как более дешевый и облегченный аналог тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США.

Ранее в американских СМИ рассказали о планах США и их союзников предоставить Украине истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет прорабатываться, какие страны поставят самолеты Киеву.

В свою очередь в МИД РФ ответили, что планы Запада по поставкам самолетов Украине приведут к эскалации кризиса. По словам замглавы МИД Александра Грушко, у России есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей.