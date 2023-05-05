Бывший пилот ВВС США заявил, что российская ПВО уничтожит F-16 в небе над Украиной

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Истребители F-16 не пригодны для использования в ходе украинского конфликта, так как не смогут преодолеть российские комплексы ПВО. Об этом заявил ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл, сообщает Business Insider.



По оценке ветерана, электроника российских комплексов ПВО С-400 способна перехитрить системы американских истребителей четвертого поколения.

"F-16 нечего делать на современном поле боя", – заявил Венейбл.

Он считает, что даже в случае передачи Киеву подобных истребителей, ход боевых действий не изменится.

Пилот также признался, что не хотел бы оказаться в своем F-16 над Украиной. По его словам, у подобных вылетов просто "нет шансов на успех".

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил об обсуждении поставок истребителей на Украину. По его словам, страна тесно работает с партнерами, чтобы прийти к заключению по результатам обсуждений вопроса поставок Украине F-16.



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