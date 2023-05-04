Премьер Нидерландов заявил об обсуждении поставок истребителей на Украину

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Нидерланды тесно работают с партнерами по вопросу поставок истребителей на Украину, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Марка Рютте на совместной пресс-конференции в Гааге с Владимиром Зеленским.

"Мы тесно работаем с партнерами, чтобы прийти к заключению по результатам обсуждений вопроса поставок Украине F-16. Пока мы этого заключения не достигли", – заявил Марк Рютте.

При этом Рютте отметил, что аналогичные обсуждения велись в отношении поставок танков "Леопард-2", которые уже находятся на Украине. Кроме того, по словам нидерландского лидера, страны Североатлантического альянса затронут вопрос членства Украины на саммите в Вильнюсе 11–12 июля.

Зеленский отправился с визитом в Нидерланды сразу после посещения Финляндии. До этого финский президент Саули Ниинисте заявил, что Хельсинки не сможет предоставить истребители Hornet Киеву как минимум до 2025 года. По его словам, военные самолеты необходимы самой Финляндии в силу географического положения.

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