Зеленский направился с визитом в Нидерланды – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский направился с визитом в Нидерланды. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

В СМИ уточнили, украинский лидер в настоящее время находится на борту правительственного самолета по пути в Нидерланды. Там же отметили, что это станет первым визитом главы государства в Нидерланды в качестве президента. Однако пока программа визита неизвестна.

В среду, 3 мая, Зеленский прибыл в Финляндию с официальным визитом. Отмечалось, что президента Украины пригласил глава Республики Финляндия Саули Ниинисте.

После окончания саммита Украины и стран Северной Европы стало известно, что Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении.

