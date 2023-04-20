Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев – СМИ

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

До этого столицу Украины посетил американский лидер Джо Байден. В понедельник, 20 февраля, он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

На это отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который подчеркнул, что визит Байдена на Украину не является экстраординарным событием для Москвы. Зеленский же заявил, что посещение президента США Киева стало знаком поддержки украинской стороны и народа.

В ходе встречи американский лидер пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов.