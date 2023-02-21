Пушилин назвал демонстративным визит Байдена в Киев

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал визит президента США Джозефа Байдена в Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Принимать глав других стран – внутреннее дело суверенных государств, но это не случай Украины. Она управляется из США, и в Киев прибыл один из архитекторов государственного вооруженного переворота в 2014 году", – заявил он.

Пушилин подчеркнул, что все средства, которые США предоставят Киеву, пойдут на дальнейшее разжигание конфликта.

Врио главы ДНР заявил, что визит Байдена носил демонстративный характер, призванный показать, "кто в доме хозяин". Кроме того, Пушилин считает, что своим визитом Байден поддерживает падающий рейтинг Зеленского и убеждает "оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США".

Ранее Пушилин предложил урегулировать украинский конфликт на "новой Ялтинской конференции". Однако для нее, по его словам, нужно создать предпосылки.

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