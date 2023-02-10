Пушилин заявил о начале эвакуации жителей Угледара в Волноваху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские военные приступили к эвакуации жителей Угледара в Волноваху, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас в городе находится порядка тысячи человек – гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. Вывозили гражданских и перемещали их в относительно безопасное место, это Волноваха", – сказал он.

Пушилин отметил, что угледарское направление в настоящий момент является одним из наиболее горячих. По его словам, подразделениям ВС РФ удалось закрепиться в южной части города.

"Противник продолжает перебрасывать резервы в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта. Но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", – сказал он.

По словам Пушилина, ВСУ попытались построить новые оборонительные рубежи за пределами Угледара. При этом украинским войскам удается создавать некоторое обострение в ДНР за счет нанесения ударов по тыловым городам.

"Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, они (ВСУ. – Прим. ред.) обязательно это делают", – добавил глава ДНР.

Кроме того, российским подразделениям удалось продвинуться и в районе Артемовска. Пушилин уточнил, что бойцы ЧВК "Вагнер" закрепились в северной части города, окружив его с трех сторон.

"ЧВК "Вагнер" сейчас в северной части уже закрепились, обошли Артемовск с северной, южной и восточной части. По сути, уже перерезали три из четырех дорог путей снабжения (подразделений ВСУ. – Прим. ред.)", – сказал он, добавив, что под контролем украинских войск осталась только дорога на Часов Яр.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что боевые действия в районе Угледара и Артемовска развиваются успешно. Министр отметил, что российская армия провела серию наступлений, в результате которых были освобождены Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Южная группировка вооруженных ВС РФ продолжает продвижение на донецком направлении

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