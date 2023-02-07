Пушилин рассказал об успехах войск РФ в окрестностях Северска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

У ЧВК "Вагнер" есть определенные успехи в направлении Северска. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Он уточнил, что пока речь идет об окрестностях населенного пункта.

"Но тем не менее там каждый поселок, каждая позиция противника – она в целом улучшает позиции наших подразделений", – добавил Пушилин.

Он пояснил, что Северск является важным направлением для последующего освобождения Красного Лимана. Врио главы ДНР подчеркнул, что российские войска продвигаются по всей линии фронта в республике.

Ранее член главного совета региональной администрации Владимир Рогов рассказал, что линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась.

По его словам, российская армия закрепилась и удерживает новые позиции. Рогов уточнил, что сейчас идет их усиление, чтобы избежать потери.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ уничтожили несколько огневых точек ВСУ в зоне СВО

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