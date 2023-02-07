11:00Политика
Пушилин рассказал об успехах войск РФ в окрестностях Северска
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
У ЧВК "Вагнер" есть определенные успехи в направлении Северска. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Он уточнил, что пока речь идет об окрестностях населенного пункта.
"Но тем не менее там каждый поселок, каждая позиция противника – она в целом улучшает позиции наших подразделений", – добавил Пушилин.
Он пояснил, что Северск является важным направлением для последующего освобождения Красного Лимана. Врио главы ДНР подчеркнул, что российские войска продвигаются по всей линии фронта в республике.
Ранее член главного совета региональной администрации Владимир Рогов рассказал, что линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась.
По его словам, российская армия закрепилась и удерживает новые позиции. Рогов уточнил, что сейчас идет их усиление, чтобы избежать потери.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ уничтожили несколько огневых точек ВСУ в зоне СВО
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