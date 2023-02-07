В ДНР заявили, что военнослужащие Украины расстреляли группу польских наемников в Угледаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Украинские военнослужащие расстреляли группу польских наемников в Угледаре. Об этом со ссылкой на советника врио главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина сообщает ТАСС.

"По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, поляки", – заявил Гагин.

Он уточнил, что данные разведки свидетельствуют о том, что за последние недели участились конфронтации между польскими и украинскими подразделениями. По словам Гагина, об этом же говорят и некоторые захваченные под Угледаром военнопленные.

Советник сообщил, что причиной конфликтов военнопленные называли, в том числе, месть за попытку Польши воспользоваться ситуацией и разворовать земли западной части Украины.

Ранее военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что солдаты НАТО уже сейчас находятся на Украине в качестве наемников. По его словам, если военные НАТО увольняются со службы и становятся наемниками, то они больше не считаются представителями вооруженных сил своих государств.

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