Российские разведчики ЗВО захватили позиции ВСУ, которые обороняли польские наемники

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские разведчики Западного военного округа захватили позиции ВСУ, которые в том числе обороняли наемники из Польши. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова бойца с позывным Горец.

Как отметил военнослужащий, с этой позиции открывается хороший обзор. По его словам, во время боя и по захваченной радиостанции были слышны как украинские, так и польские речи.

Ранее Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил об увеличении числа наемников из Европы в зоне проведения спецоперации. По его словам, иностранные боевики имеют опыт участия в боевых действиях в разных странах мира, где получили значительный опыт. Тем не менее росгвардейцы эффективно противостоят им, демонстрируя более высокую выучку и профессионализм.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские солдаты обнаружили в Артемовске тела иностранных наемников с отрезанными головами и кистями рук. Как отметил Пригожин, частей тела бойцов лишили, чтобы скрыть их личности, однако вместе с ними были найдены телефоны и другие носители, позволяющие установить, что тела принадлежат наемникам.

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