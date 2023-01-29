В Артемовске обнаружили тела иностранных наемников – Пригожин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские солдаты обнаружили в Артемовске тела иностранных наемников. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Сегодня на Бахмуте подразделениями ЧВК "Вагнер" были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук", – приводит слова предпринимателя его пресс-служба.

Как отметил Пригожин, частей тела бойцов лишили, чтобы скрыть их личности, однако вместе с ними были найдены телефоны и другие носители, позволяющие установить, что тела принадлежат наемникам.

Он уточнил, что в ближайшее время тела и другие доказательства передадут в правоохранительные органы.

В декабре стало известно, что порядка двух тысяч мирных жителей Северодонецкой агломерации погибли в результате постоянных обстрелов со стороны украинской армии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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