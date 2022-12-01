Росгвардия обнаружила свидетельствующие о моральном разложении ВСУ документы

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В Херсонской области росгвардейцы обнаружили документы, свидетельствующие о моральном разложении в рядах ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в захваченном архиве ВСУ были найдены бумаги с анализом морально-психологического состояния личного состава украинских войск.

"В одном из документов сказано: "Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетенном состоянии, имеют место случаи возникновения конфликтных ситуаций", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из причин, влияющих на моральное состояние, является неудовлетворительный подбор личного состава, а также отсутствие межличностных отношений между офицерами и сержантами роты.

В Росгвардии привели в качестве примера командира одной из рот, который не умеет работать с личным составом и не знает имен людей, находящихся у него в подчинении.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что командование ВС Украины совершенно не бережет живую силу, как будто стремясь завалить телами российские позиции.

По его словам, такие действия создают впечатление, что Киев решил утилизировать генофонд украинской нации.

До этого украинские военные пожаловались иностранным журналистам, что замерзают, а их окопы превратились в болота из-за проливных дождей. Расчищать затопленные траншеи приходится ведрами.

Кроме того, украинский военнопленный Сергей Ульянов сообщил, что уровень подготовки бойцов ВСУ чрезвычайно низкий.

Он рассказал, что был мобилизован в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны. Перед отправкой на фронт мобилизованных три раза вывозили на стрельбища. На передовой группа ВСУ находилась без индивидуальных аптечек.

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