Окопы украинских военных превратились в болото из-за дождей – СМИ

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Окопы украинских военных превратились в болото из-за проливных дождей, пишет Reuters.

Журналисты издания заявили, что им удалось побывать на таких "заболоченных позициях", где живут бойцы ВСУ. Они рассказали, что затопленные траншеи военным приходится расчищать ведрами.

В публикации также говорится, что дожди и падающая температура создают тяжелые условия для маневрирования украинских войск. Также солдаты ВСУ пожаловались, что замерзают.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские военные понесли серьезные потери в боях под Артемовском в ДНР. За два дня в военный госпиталь поступили около 300 солдат ВСУ с огнестрельными и осколочными ранениями.

В статье также отмечалось, что в последние несколько недель украинское командование направляло на линию соприкосновения под Артемовском боевиков из других бригад, чтобы "заткнуть бреши".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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