ВКС РФ поразили более 100 военных и восемь бронемашин ВСУ высокоточным ударом

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы РФ поразили более 100 военных и восемь бронемашин Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Удары по позициям ВСУ наносились высокоточным оружием в районе станции Моисеевки.

"Во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей", – сообщили в оборонном ведомстве России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нейтрализовали около 100 украинских военных на территории ДНР. Выступающие за ВСУ оказались наемными военнослужащими.

До этого в Минобороны заявили о ликвидации 70 боевиков, выступающих за ВСУ, на донецком направлении. По данным ведомства, в ходе выполнения задач специальной военной операции российские солдаты также ликвидировали две боевые машины и три танка.



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