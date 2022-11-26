ВС России отразили атаки ВСУ на донецком направлении – Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ на донецком направлении и уничтожили до 70 украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, атаки ВСУ были отражены в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка.

"Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины", – сказал Конашенков.

Ранее Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ около Павловки. По его словам, ВС РФ также нанесли огневое поражение противнику в районе населенного пункта Водяное на южнодонецком направлении. В результате удалось ликвидировать живую силу и технику бойцов ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ уничтожили два минометных взвода противника в ЛНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!