В РФ утвердили целевые задания по обеспечению нужд армии в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

В России утвердили целевые задания по организации обеспечения нужд армии на территории проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению", – цитирует премьера "Газета.ру".

Власти РФ также утвердили список федеральных ведомств, которые теперь могут осуществлять госзакупки для нужд СВО в упрощенном порядке.

10 ноября Владимир Путин поручил кабмину утвердить предложения по контролю за расходованием федеральных средств на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации на Украине.

Российский лидер также поручил привести нормативы обеспеченности ВС РФ материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, которые возникают в СВО.

Путин поручил кабмину представить предложения по контролю за расходованием средств на СВО

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