Гладков показал фотографии строительства засечной черты в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале фотографии строительства укреплений и фортификационных сооружений в регионе.

"Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым", – написал глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что Белгородская область формирует засечную черту на границе с Украиной с апреля из-за напряженной обстановки и многочисленных обстрелов. По его словам, регион готовится "к различным вариантам" и активно укрепляет свои рубежи.

До этого стало известно , что в результате обстрела со стороны Украины села Устинка в Белгородской области погиб 80-летний мужчина. Гладков рассказал, что погибший находился во дворе, когда прилетели снаряды.



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