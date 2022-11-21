В Белгородской области формируют засечную черту на границе с Украиной

Фото: kremlin.ru

Белгородская область формирует засечную черту на границе с Украиной с апреля из-за напряженной обстановки и многочисленных обстрелов. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время пресс-конференции.

По его словам, регион готовится "к различным вариантам". Гладков добавил, что в связи с этим область активно укрепляет свои рубежи.

"Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас", – отметил губернатор.

Гладков подчеркнул, что специально не сообщает подробностей, так как противник может отслеживать данную информацию из открытых источников. При этом глава области указал на большие объемы выполняемых работ.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины села Устинка в Белгородской области погиб 80-летний мужчина. Гладков рассказал, что погибший находился во дворе, когда прилетели снаряды. Кроме того, повреждения тогда получили четыре частных владения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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