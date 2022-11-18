Под минометный обстрел попало приграничное село в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Приграничное село в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под минометный обстрел, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. При этом в двух домовладениях выбиты окна. Также повреждены линии электропередачи.

Оперативные и аварийные службы прибыли на месте обстрела и устраняют его последствия.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области погибли два человека, еще трое пострадали. После произошедшего глава округа и сотрудники экстренных служб начали обходить дома, расположенные на подвергшейся обстрелам территории.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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