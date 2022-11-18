15:07Происшествия
Под минометный обстрел попало приграничное село в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Приграничное село в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под минометный обстрел, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. При этом в двух домовладениях выбиты окна. Также повреждены линии электропередачи.
Оперативные и аварийные службы прибыли на месте обстрела и устраняют его последствия.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области погибли два человека, еще трое пострадали. После произошедшего глава округа и сотрудники экстренных служб начали обходить дома, расположенные на подвергшейся обстрелам территории.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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