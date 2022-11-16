Губернатор Орловской области сообщил об атаке беспилотника на нефтебазу

Фото: Минобороны РФ

Нефтебаза в селе Стальной Конь Орловской области пострадала от атаки беспилотника. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, БПЛА атаковал объект в Орловской области в среду, 16 ноября, около 04:00.

Клычков добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что два человека погибли после обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины. Еще трое пострадали. До этого Вооруженные силы Украины атаковали ряд населенных пунктов Грайворонского округа. Тогда никто из местных жителей не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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