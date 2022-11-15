Один человек погиб в результате уничтожения "Точки-У" под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету "Точка-У" над Валуйками Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ", – уточнил он.

По его словам, на территории выбило окна в нескольких домах. На месте работают оперативные службы.

Гладков также сообщил о сбитой ракете в Грайворонском городском округе.

Ранее два человека погибли в результате обстрела украинской стороной города Шебекино в Белгородской области. На место ЧП были направлены бригады скорой помощи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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