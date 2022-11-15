Кличко сообщил о попадании ракеты в жилой дом в центре Киева

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Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом при обстреле Киева. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка", – написал он.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Отмечалось, что в самом городе и по области объявлена воздушная тревога.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. По словам Владимира Путина, удары наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Взрывы произошли в Киеве и Киевской области – СМИ

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