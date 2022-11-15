Взрывы произошли в Киеве, работают системы ПВО – СМИ

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''

Взрывы произошли в Киеве, работают системы противовоздушной обороны, сообщили РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"В Киеве прозвучали звуки взрывов, сообщают корреспонденты издания "Суспильне" ("Общественное". – Прим. ред.). В городе и области – воздушная тревога", – говорится в сообщении.

РФ начала наносить удары по объектам украинской инфраструктуры 10 октября. Тогда Владимир Путин подтвердил, что удары наносились ВС России из высокоточного оружия.

Пресс-служба министерства обороны, в свою очередь, заявила о достижении Россией поставленных целей в ходе ударов по объектам энергетики. Также уточнялось, что применяемое оружие имеет высокую точность, оно подразумевает большую дальность воздушного базирования.

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