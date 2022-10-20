12:48Политика
ВС России поразили объекты управления армией и энергетики на Украине
Фото: depositphotos/chungking
Вооруженные силы России в течение суток наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По назначенным объектам били высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Все цели были поражены.
Ранее Минобороны показало кадры применения электромагнитных комплексов для борьбы с беспилотниками в ходе СВО. В ведомстве уточнили, что такие комплексы прикрывают расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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