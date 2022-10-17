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05:56

Безопасность

МО РФ показало применение в ходе спецоперации электромагнитных комплексов борьбы с БЛА

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минобороны России продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов для борьбы с беспилотниками (БЛА) в ходе спецоперации, передает РИА Новости.

В частности, такие комплексы прикрывают расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" Центрального военного округа.

Ранее министерство обороны показало кадры боевой работы расчетов самоходной пушки "Малка". Тогда в ведомстве пояснили, что российские военные уничтожили позиции украинских войск, укрепившиеся в лесном массиве. Контроль поражения целей и корректировка огня велись с беспилотных аппаратов.

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