Эксперт рассказал, может ли ядерное оружие решить существующие проблемы

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Применение ядерного оружия приведет к заражению местности, лучевой болезни, а также станет причиной разрушающей все ударной волны и испепеляющего теплового излучения, сообщил сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.

"Когда кто-то говорит о том, что ядерное оружие решит все наши проблемы, надо четко понимать: не решит, а только откроет дорогу к новым проблемам", – рассказал он "Ленте.ру".

По словам эксперта, недопустимо сравнивать ядерное оружие с применяемым в ходе конфликтов вооружением. Он также отметил невозможность какого-либо планирования при применении ядерного оружия.

"Не говоря уже о колоссальных человеческих потерях, значительно страдает вся инфраструктура. Возникают проблемы со связью и коммуникациями, нарушается снабжение армии, в результате надо сильно постараться, чтобы сохранить собственные войска в такой войне", – подчеркнул Стефанович.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия может применить ядерное оружие при использовании против нее или ее союзников оружия массового уничтожения или угрозе существованию. Он напомнил, что данные сценарии закреплены в документе под названием "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания".



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