Байден заявил, что миру грозит ядерная война впервые после Карибского кризиса

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Впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Об этом заявил президент США Джо Байден, чьи слова передает РИА Новости.

По его словам, последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.

Виновным в эскалации ситуации американский лидер назвал российское руководство. Он также отметил, что Владимир Путин, говоря о возможности применения ядерного оружия, не шутит.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия может применить ядерное оружие при использовании против нее или ее союзников оружия массового уничтожения или угрозе существованию. Он напомнил, что данные сценарии закреплены в документе под названием "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания".



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