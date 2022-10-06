Матвиенко назвала ложью заявления Запада о ядерной угрозе со стороны РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Утверждения западных стран о якобы исходящей от России угрозы применения ядерного оружия являются очередной ложью, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Коллективный Запад уже исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию, чтобы нагнетать вокруг России такую ярую русофобию, пугать мир такой страшной Россией. Начали запускать эту мульку о ядерной угрозе России. Это очередная ложь, очередной фейк", – цитирует ее ТАСС.

По словам Матвиенко, у РФ никогда не было планов угрожать ядерным оружием кому-либо, оно рассматривается исключительно в качестве средства защиты.

Председатель Совфеда добавила, что Великобритания и некоторые другие государства стремятся "протащить силой неприемлемые формулировки" в итоговую резолюцию парламентской Группы двадцати (G20), однако это не поддерживается большинством участников.

"Посмотрим завтра на результаты. Но если будут неприемлемые формулировки для России, мы, конечно, никогда не согласимся с такого рода декларацией", – заключила она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти США в попытке втянуть Россию в ядерную повестку. По ее словам, на Западе с легкостью обсуждают гипотетическую ядерную войну и хотят, чтобы Россия тоже занималась подобными демагогиями.

Между тем до этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Он также предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.



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