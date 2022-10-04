Украина выпустила рекомендации на случай ядерной атаки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В случае аварии на АЭС или ядерной атаки необходимо лечь на землю и найти углубления, где будет возможность укрыться от ударной волны, следует из выпущенных Украинским центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины рекомендаций.

"Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышечной слепотой и ожогом глаз. Ложитесь на землю. Попробуйте найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно спрятаться от ударной волны и обломков", – приводит РИА Новости текст сообщения.

В центре также обозначены необходимые действия при нахождении в помещении, дороге. Кроме того, даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не хочет принимать участие в упражнениях по ядерной риторике. Этим сейчас занимаются западные политики и СМИ, отметил он.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения западных средств массовой информации, которые писали, что Москва планирует показать свою готовность применить оружие массового поражения, проведя ядерные испытания на границах Украины.

До этого сообщалось, что в НАТО предупредили страны Альянса о возможном проведении Россией ядерных испытаний на границах с Украиной. Таким образом РФ якобы продемонстрирует готовность применения оружия массового поражения.

По данным издания, местом для испытания ядерного оружия может стать Черное море.



Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие – МИД

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