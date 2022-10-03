В РАН сочли нецелесообразным прятаться в бункере в случае техногенной катастрофы

Фото: depositphotos/curraheeshutter
Прятаться в бункере в случае техногенной катастрофы нецелесообразно, заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" директор Института ядерной физики СО РАН, академик Павел Логачев.
Он отметил, что из-за роста тревожности в обществе в мире начал расти спрос на такие сооружения. В частности, ими интересуются жители Италии, Великобритании, Дании, Японии, Канады и США.
"Это просто некий факт увеличения напряженности в обществе. Люди таким образом пытаются как-то снять свой стресс. Мое личное мнение такое. Надо в этих случаях смотреть общий прогноз: а что будет потом с тем районом, где ты живешь? Тебе надо жить вот в этом во всем? И что дальше там будет происходить? Еще очень большие сомнения на эту тему: кто выиграет от этих действий?" – подчеркнул ученый.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты прорабатывают предварительные шаги на случай возможного применения Россией ядерного оружия.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже объяснял, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости. Он также предостерег НАТО от прямого вмешательства, если подобный удар будет нанесен.
Дания решила закупить 2 млн таблеток с йодом
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: