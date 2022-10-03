В РАН сочли нецелесообразным прятаться в бункере в случае техногенной катастрофы

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Прятаться в бункере в случае техногенной катастрофы нецелесообразно, заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" директор Института ядерной физики СО РАН, академик Павел Логачев.

Он отметил, что из-за роста тревожности в обществе в мире начал расти спрос на такие сооружения. В частности, ими интересуются жители Италии, Великобритании, Дании, Японии, Канады и США.

"Это просто некий факт увеличения напряженности в обществе. Люди таким образом пытаются как-то снять свой стресс. Мое личное мнение такое. Надо в этих случаях смотреть общий прогноз: а что будет потом с тем районом, где ты живешь? Тебе надо жить вот в этом во всем? И что дальше там будет происходить? Еще очень большие сомнения на эту тему: кто выиграет от этих действий?" – подчеркнул ученый.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты прорабатывают предварительные шаги на случай возможного применения Россией ядерного оружия.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже объяснял, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости. Он также предостерег НАТО от прямого вмешательства, если подобный удар будет нанесен.



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