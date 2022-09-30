В НАТО предупредили о серьезных последствиях в случае применения РФ ядерного оружия

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В случае применения Россией ядерного оружия ее ждут серьезные последствия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

"Мы внимательно следим за поведением России и не видим в настоящее время изменений в позиции ядерного оружия", – цитирует его ТАСС.

В то же время Столтенберг отметил отсутствие признаков того, что РФ готовится применить такое оружие.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Кроме того, он предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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