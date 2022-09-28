Захарова заявила, что США манипулятивными приемами втягивают РФ в ядерную повестку

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти США в попытке втянуть Россию в ядерную повестку. Об этом она заявила в эфире радиостанции Sputnik.

"Они с легкостью говорят об этой теме. Они ее развивают, они используют манипулятивные приемы для того, чтобы втянуть нас в эту повестку", – отметила дипломат.

Действия американских официальных лиц Захарова назвала тотальным разрушением.

Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Кроме того, он предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Медведева, указал, что зампред Совбеза сослался на доктринальные документы, в которых обозначены все условия применения российского ядерного вооружения.

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