Песков прокомментировал высказывание Медведева о ядерном ударе

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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о ядерном оружии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Собственно, там же была отсылка к нашим доктринальным документам, поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины", – отметил Песков.

До этого Медведев заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной, если это будет необходимо. Также зампред Совбеза РФ предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине в том случае, если РФ использует ядерное оружие против ВСУ.

Медведев выразил уверенность, что Запад не собирается погибать "в ядерном апокалипсисе", поэтому он смирится с применением любого оружия в текущем конфликте.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

