Россия готова на переговоры с Украиной, но цели СВО сохраняются – Песков

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова на переговоры с Украиной, однако цели спецоперации РФ по защите ЛНР и ДНР по-прежнему остаются, сообщает "Газета.ру".

"Президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются условия. Принцип остается – все цели СВО", – отметил Песков.

Он напомнил, что с дипломатического пути ушла Украина, поэтому специальная военная операция РФ продолжается.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что после присоединения Донбасса к России переговоры с Украиной станут невозможны. По его словам, Москва была готова к переговорам, однако Киев нарушил все договоренности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

