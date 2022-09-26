Спецоперация на Украине скоро станет контртеррористической – Аксенов

Фото: Минобороны РФ

Спецоперация РФ на Украине скоро станет контртеррористической операцией. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он выразил уверенность в том, что после проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет достигнута "точка невозврата". Аксенов подчеркнул, что эти территории станут субъектами России, а их жители получат определенность и ясность.

"Мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю", – говорится в его публикации.

Аксенов сделал акцент на том, что вопрос безопасности граждан на этих территориях остается приоритетной задачей.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

