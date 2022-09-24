Лавров рассказал, что способствовало проведению спецоперации на Украине

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Недоговороспособность западных стран и война Украины против собственного народа оказали влияние на принятие решения о проведения специальной военной операции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Недоговороспособность западных стран и продолжение киевским режимом войны против собственного народа не оставили нам иного выбора, как признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и начать специальную военную операцию с целью защиты русских и других жителей Донбасса и устранения угроз нашей безопасности, которые НАТО последовательно создавала на территории Украины", – цитирует его ТАСС.

По словам главы российского МИД, спецоперация проводится на основе статьи 51 Устава ООН.

Лавров также отметил невозможность России смириться с русофобским курсом киевских властей.

"Россия, может быть, нарушила интересы Запада тем, что сыграла ключевую роль в прекращении развязанных киевскими неонацистами боевых действий на востоке Украины, а затем требовала выполнения минского Комплекса мер, который был единогласно одобрен Советом Безопасности ООН в феврале 2015 года, но похоронен Киевом при прямом участии США и ЕС", – подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проект о гарантиях безопасности Украине сохраняет угрозу вступления страны в НАТО и подтверждает необходимость проведения российской спецоперации на украинской территории.

Как отметил пресс-секретарь президента, в данном случае речь идет о документе.

До этого сообщалось, что Украина в проекте по гарантиям безопасности страны в качестве гарантов предложила рассматривать Евросоюз, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Данный документ может объединить основную группу государств-союзников и Украину.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

