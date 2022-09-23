Макрон заявил, что не смог разобраться в причинах действий Путина на Украине

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что не может дать объяснения шагам Владимира Путина на Украине, передает CNN.

"У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", – отметил политик.

Решение о начале специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Макрон назвал первой гигантской ошибкой.

До этого французский лидер заявил, что необходимо сделать все для возвращения к переговорам по ситуации на Украине. Макрон отмечал, что не будет озвучивать какие-либо прогнозы развития ситуации, чтобы не усугубить положение.

По словам политика, условия, которые поставила украинская сторона, должны быть выполнены, а государственные границы – восстановлены в том виде, в котором они были до начала спецоперации.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.